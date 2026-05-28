ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದೇ? ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ನಿಯಮ ತಪ್ಪದೇ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ
Railway Rules for Ghee: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ನೀವು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.
ತುಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮ
"ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾದರೆ ತುಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿವೆ
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಆಸಿಡ್, ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳು, ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ತುಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಲಗೇಜ್ ಆಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತುಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದೇ?
ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪೇಂಟ್ನಂತಹ 'ಆಯಿಲ್' ಆಧಾರಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತುಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
20 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತುಪ್ಪವು 20 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಟಿನ್ (Tin Container) ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅನುಮತಿಯಿದೆ.
ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು
ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 20 ಕೆಜಿಯವರೆಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
