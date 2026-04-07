ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ 5 ಪ್ಲೇಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ನೋಡಿ
ಬೆಟ್ಟಗಳ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಂತಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡ್.
ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ನ ಟಾಪ್ 5 ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು
ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಸರೋವರ
ಪಿಲ್ಲರ್ ರಾಕ್ಸ್
ಕೋಕರ್ಸ್ ವಾಕ್
ಬ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್
ಸರೋವರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಿದ್ದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳು, ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಹಾಸು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
ಪೈನ್ ಕಾಡುಗಳು
ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಪೈನ್ ಮರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಮಾಯಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
