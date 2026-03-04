Holi Travel: ಹೋಳಿ 2026: ಹೆದರಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ! ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೇಫ್ ಆದ ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಬೆಸ್ಟ್
ಹೋಳಿ 2026 ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಹಾಗೂ ಖುಷಿಯ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Image Credit : Getty
Safe And Confident Holi Celebrations For Women
ಹೋಳಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಬಣ್ಣ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಜನಸಂದಣಿ, ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸುರಕ್ಷಿತ ವಸತಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಇದು ದೈಹಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image Credit : chat GPT
Rishikesh – Spiritual and Safe
ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಿಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಗಳು ಹೋಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಫೆಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಂದೇ ಇರುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗ.
Image Credit : Getty
Udaipur – Royal And Organised
ಉದಯಪುರದ ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಹೋಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಬೊಟಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಅದ್ದೂರಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
Image Credit : Getty
Shantiniketan – Cultural and Graceful
ಇಲ್ಲಿನ 'ಬಸಂತ ಉತ್ಸವ' ಆಚರಣೆಯು ಬಣ್ಣ ಎರಚಾಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೇ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗದ್ದಲಕ್ಕಿಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
Image Credit : Getty
Pondicherry – Calm Coastal Celebration
ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಸೇರಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳ.
Image Credit : Getty
Goa – Curated Holi Parties
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಜಂಗುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಟಿಕೆಟ್ ಇರುವ ಹೋಳಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಬಣ್ಣದ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶವಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರವೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತೆರೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ.
Image Credit : Getty
Coorg – Nature Retreat Holi
ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕೊಡಗು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೋಂಸ್ಟೇ ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಸುಂದರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Image Credit : chat GPT
Safety Tips For Women Travelling During Holi
• ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಗದ್ದಲಕ್ಕಿಂತ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಥವಾ ಟಿಕೆಟ್ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.• ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ.• ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ.• ಕತ್ತಲಾದ ಮೇಲೆ ಒಂಟಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.• ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.• ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ತೋಳಿನ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.
Image Credit : ANI
Making Holi Joyful, Safe And Empowering For Women
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವೆಂದರೆ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಖುಷಿ, ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಆಚರಣೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
