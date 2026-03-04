- Home
- Free Bus Scheme: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಪುರುಷರಿಗೂ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಫ್ರೀ! ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಜಾರಿ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಕೆಲವು ಪುರುಷರಿಗೂ ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶವನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಪುರುಷರಿಗೂ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಯೋಜನೆ
ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 'ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ', ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಜೀರೋ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆಂಧ್ರದ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವು 'ಇಂದ್ರಧನುಸ್ಸು' ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲವು ಪುರುಷರಿಗೂ ಈ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಇಂದ್ರ ಧನುಸ್ಸು ಯೋಜನೆ?
ವಿಕಲಚೇತನ ಪುರುಷರಿಗೂ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ
ಯಾರು ಅರ್ಹರು?
ಎಪಿಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಶೇ. 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹರು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಸದರಂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೀರೋ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು..?
ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವು 'ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ' ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ 'ಇಂದ್ರಧನುಸ್ಸು' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನರೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿದ್ದಾರೆ?
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ಲಕ್ಷ ವಿಕಲಚೇತನರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
