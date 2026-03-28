ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ 'ಭಾರತ್ ಗೌರವ್' ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರಿಂದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ 14 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್-ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್, ಈಶಾನ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಟೂರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ‘ಭಾರತ್ ಗೌರವ್’ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಲ್ ಅಂಡ್ ಟೂರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅವರು, ಈ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ತಾಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ವಿವರಣೆ
ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಅವರು, ಮೊದಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾದ ಗುವಾಹಟಿ, ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್, ಚಿರಾಪುಂಜಿ, ಮಾವ್ಲಿನ್ನಾಂಗ್ ಮತ್ತು ದಾವ್ಕಿ ಸೇರಿವೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಭೂತಾನ್ನ ಥಿಂಪು, ಪುನಾಖಾ, ಪಾರೋ ಹಾಗೂ ಚೆಲೆ ಲಾ ಪಾಸ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ (IRCTC) ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಆಸಕ್ತರು ಟೂರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ 7305858585 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ www.tourtimes.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದು.
ಈಗಾಗಲೇ ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಲ್ ಮತ್ತು ಟೂರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 53 ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, 2,90,229 ರೈಲು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ 24,402ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಧುರೈನಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ
ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಮಧುರೈನಿಂದ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಕೇರಳದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯಂತೆ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ಒತ್ತಪಾಲಂ ಅಥವಾ ತ್ರಿಶೂರ್ಗೆ ಪೂರಕ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರವಾಸ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತೆ, ಹಾಗೂ ರೈಲಿನೊಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಅನಿಯಮಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿ, ಮೂರು 2ಎಸಿ, ಐದು 3ಎಸಿ, ಎರಡು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾರ್ ಸೇರಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 650 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ವಸತಿ, ದೃಶ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಟಿಸಿ/ಎಲ್ಎಫ್ಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.