ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡಿ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಸಲಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
Why mirrors in hotel rooms: ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ತಂಗುವ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಚದ ಎದುರು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕೋಣೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸದ ರಹಸ್ಯಗಳು
ವಿನ್ಯಾಸದ ರಹಸ್ಯಗಳು
ನಾವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ರೂಂಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮಂಚದ ಎದುರು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕನ್ನಡಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ.
ಬೆಳಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತಂತ್ರ
ಬೆಳಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತಂತ್ರ
ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಚದ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡಿ ಇರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಇಡೀ ಕೋಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋಣೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ರೂಂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಲು
ಚಿಕ್ಕ ರೂಂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಲು
ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ಗಳು ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಯು ಕೋಣೆಯ ಆಳವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ರೂಂ ಕೂಡ ನೋಡುಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ
ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಿಯೇ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ 'ಟೂ-ವೇ ಮಿರರ್' (Two-way mirror) ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ತುದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಯ ಒಳಗಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ 'ಗ್ಯಾಪ್' ಅಥವಾ ಅಂತರವಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕನ್ನಡಿ ಎಂದರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಬಿಂಬ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಟೂ-ವೇ ಮಿರರ್ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕನ್ನಡಿ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು.
ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಚೈನೀಸ್ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಲಗುವ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಕನ್ನಡಿ ಇರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಭಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
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