ನೇಪಾಳದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯಲು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಆರಂಭ: ದರ ಎಷ್ಟು, ಸೌಲಭ್ಯ ಏನು, ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು IRCTC ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ 'ಪಶುಪತಿನಾಥ ನೇಪಾಳ ದರ್ಶನ ಯಾತ್ರೆ' ಎಂಬ ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿವೆ. 10 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸವು, ಪಶುಪತಿನಾಥ ದೇವಾಲಯ, ಪೋಖರಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ವಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ.
ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲು
ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣವು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಇನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು IRCTC ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪಶುಪತಿನಾಥ ನೇಪಾಳ ದರ್ಶನ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನೇಪಾಳದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್
ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಊಟ, ಸ್ಥಳೀಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯವೀಕ್ಷಣೆಯವರೆಗಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ರೈಲು ಮೊದಲ ಎಸಿ, ಎರಡನೇ ಎಸಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರೈಲು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೋಚ್, ಆಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇದನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕ ಅರೆ-ಐಷಾರಾಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅನುಭವವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜೂನ್ 12 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯಾಣ
IRCTC ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಜೂನ್ 12ರಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯಾಣವು 9 ರಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು 10 ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ನೇಪಾಳ ಯಾತ್ರಾ ರೈಲು ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನೇಪಾಳದ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದರ್ಶನ
ಶಿವನ ಪ್ರಮುಖ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಶುಪತಿನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಪೋಖರಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಚಿತ್ವಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಜಂಗಲ್ ಸಫಾರಿ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮನಕಮನಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ರೋಪ್ವೇ ಸವಾರಿ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಂದೋರ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ, ಭೋಪಾಲ್, ಇಟಾರ್ಸಿ, ಜಬಲ್ಪುರ್ ಮತ್ತು ಸತ್ನಾದಂತಹ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ಹತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ, ಹೋಟೆಲ್ ವಸತಿ, ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟ, ಎಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ದೃಶ್ಯವೀಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ, ಪ್ರವಾಸಿ ಬೆಂಗಾವಲು, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆಲಸ ಸೇರಿವೆ.
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ- ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು?
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ:
3AC ಕಂಫರ್ಟ್ - ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 61,340 ರೂ.
2AC ಡಿಲಕ್ಸ್ - ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 76,550 ರೂ
1AC ಸುಪೀರಿಯರ್ - ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 90,400 ರೂ
ರೈಲು ಅರೆ-ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
