ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2026 ರಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ತತ್ಕಾಲ್ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೌಂಟರ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಟೋಕನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟೋಕನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈಗ ಆಗಮನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟೋಕನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ರಿಂದ 9:30 ರವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಸಿ ಅಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 9:30 ರವರೆಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೌಂಟರ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಗ A ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವರ್ಗ B, ಇದರಲ್ಲಿ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಗ A ಬುಕಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಗ B ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾನ್ಯ ಫೋಟೋ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯ ಫೋಟೋ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಟೋಕನ್-ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮದಂತೆ, IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆಧಾರ್-ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟರು ತತ್ಕಾಲ್ ವಿಂಡೋದ ಮೊದಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, AC ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 10:30 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು AC ಅಲ್ಲದ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ 11:30 ರವರೆಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ IRCTC ಬೀಟಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೀಟಾ ಸೈಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ತತ್ಕಾಲ್ ವಿಂಡೋದ ಮೊದಲ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ, ಜುಲೈ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ಶೇಕಡಾ 89.84 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಟೇಕ್ಅವೇ ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಇರಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿಂಡೋ ತೆರೆದ ನಂತರ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವೇಗವಾದ ಸೈಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.