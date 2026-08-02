Abhinav Reddy Love Story: ಭಾರತೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಭಿನವ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಸುಂದರಿ ಸಫಿರಾ ಅವರ ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು, ಪ್ರವಾಸವು ಹೇಗೆ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸದ ಅದ್ಭುತವೆಂದರೆ ಅದು ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಭಿನವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಸುಂದರಿ ಸಫಿರಾರ ಸ್ನೇಹ ಈಗ ಜರ್ಮನಿಯ ಸುಂದರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರವಾಸದ ಕಥೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಭಿನವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಿರಾ ಎಂಬ ಜರ್ಮನ್ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೊಂದಿಕೆಯಾದವು ಎಂದರೆ, ಸಫಿರಾ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಭಿನವ್ರನ್ನು ತನ್ನ ಜರ್ಮನಿಯ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಅಭಿನವ್ ಕೂಡ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈಬಿಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹಾರಿದರು. ಬಾಲಿಯ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಈಗ ಜರ್ಮನಿಯ ಪರ್ವತಗಳ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿಯುತ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.
ಜರ್ಮನಿಯ ದೇಸಿ ಜೀವನಶೈಲಿ
ಸಫಿರಾಳ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಅಭಿನವ್ ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ನೋಡಿ ದಂಗಾಗಿ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳು ಯಾವುದೋ ಹಳೆಯ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯಗಳಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದವು. ಸಫಿರಾಳ ತಂದೆಯೇ ಸ್ವತಃ ಮರದಿಂದ ಆ ಬೃಹತ್ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಲೆ, ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡುವ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಲದಡಿಯ (Basement) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಭಿನವ್ ಅದರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು
ಅಭಿನವ್ ಮತ್ತು ಸಫಿರಾ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಫಿರಾ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಒಮ್ಮೆ ತಾನು ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಏರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ (ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್) ಬಂದಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮಿಲನವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಜೋಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರವಾಸವು ಕೇವಲ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನಲ್ಲ, ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರ ಕಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಭಾಷೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಾರದು
ಜೀವನ ಎಂಬುದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಅದ್ಭುತ ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳ ಸಂತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಭಿನವ್ ಮತ್ತು ಸಫಿರಾ ಅವರ ಕಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ದೂರ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಾರದು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಆ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಅಬ್ಬರವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಕೇವಲ ಎರಡು ಹೃದಯಗಳನ್ನಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇವರ ಈ ಯಾನವು ಪ್ರತಿ ಕನಸುಗಾರನಿಗೂ ತನ್ನ ಹೃದಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.