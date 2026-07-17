ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟ್ರೈನ್ಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ? 1 ಕಿ.ಮೀ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು?
ಈ ರೈಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದು ಶೂನ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಬದಲಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿದೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಿನ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯತ್ತ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ದೇಶದ ಮೊದಲ 'ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು' (Hydrogen Train) ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಜೀಂದ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿಪತ್ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸಲಿರುವ ಈ ಹೈಟೆಕ್ ರೈಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣ
ಈ ರೈಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದು ಶೂನ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಬದಲಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕೇವಲ 4 ರಿಂದ 6 ರೂಪಾಯಿ!
ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೈಲು ಓಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ತಗಲುವ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ 4 ರಿಂದ 6 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ! ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
- ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲನ್ನು ಓಡಿಸುವ ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಅದರ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು
- ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು 41 ರಿಂದ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೀಸೆಲ್ ರೈಲಿಗೆ 27 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ).
- ಪೂರ್ಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ರೈಲಿನ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಈ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಾಗಿ ಜೀಂದ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ರೀಫ್ಯುಯೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು 112 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವೇಗ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಈ ರೈಲು 10 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗಂಟೆಗೆ 110 ರಿಂದ 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಸತತವಾಗಿ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧುನಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 5 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 25 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ.
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