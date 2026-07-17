ಜಗತ್ತಿನ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು ಓಡಿಸುತ್ತವೆ? ಅದರ ಆರಂಭ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಈ ರೈಲು ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನದಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 'ನೀರಿನ ಹಬೆ' (Water Vapor) ಮಾತ್ರ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಂದು ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ 'ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲು' (Hydrogen Train) ಹರಿಯಾಣದ ಜೀಂದ್-ಸೋನಿಪತ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ರೈಲಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಆಯ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಗೆಯ ಬದಲು ಹಬೆ!
ಈ ರೈಲು ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನದಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 'ನೀರಿನ ಹಬೆ' (Water Vapor) ಮಾತ್ರ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲಿನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್
ಹರಿಯಾಣದ ಜೀಂದ್ನಿಂದ ಸೋನಿಪತ್ವರೆಗೆ (90 ಕಿ.ಮೀ). 10 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 2600 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗೆ 75 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ 120 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (ICF) ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದರ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲುಗಳಿವೆ?
- ಭಾರತ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
- ಜರ್ಮನಿ (ಮೊದಲ ದೇಶ): ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಜರ್ಮನಿಯದ್ದು. 'ಅಲ್ಸ್ಟೋಮ್' ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದ 'ಕೊರಾಡಿಯಾ ಐಲಿಂಟ್' ರೈಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.
- ಜಪಾನ್: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತವರೂರು ಜಪಾನ್ 'ಹೈಬಾರಿ' (Hybari) ಎಂಬ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಚೀನಾ: ಚೀನಾ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಇವು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
- ಫ್ರಾನ್ಸ್: ಯುರೋಪಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲುಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಭಾರತದ ಹೆಜ್ಜೆ
ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 90 ಕಿಮೀ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿರುವ ಈ ರೈಲು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 11 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಇತರೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
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