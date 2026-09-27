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- ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ: ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ
ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ: ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ
ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹರಿಯಾಣದ ಮೊಖ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಮನೆ ಮತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಕಾರು, ಸೋಫಾ ಜೊತೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ದೆವ್ವದ ಬಂಗಲೆಯಂತಹ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿರೋ ಗ್ರಾಮ
ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಹಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುವಿರಿ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅದ್ಭುತ ರಚನೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಇಂಥ ಸುಂದರ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್ನಿಸುವುದು ಉಂಟು. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ. ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರ ದೀರ್ಘ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಭಯಭೀತರಾಗ್ಬೋದು
ನೀವು ಈ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಮನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಹರಿಯಾಣದ ರೋಹ್ಟಕ್ನ ಶೇರ್ಗಢದ ಲಲಿತ್ ಸೋರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 9 ರಲ್ಲಿ ಮದೀನಾ ಟೋಲ್ ತೆರಿಗೆಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಮೊಖ್ರಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಭವ್ಯವಾದ ರೆಸಾರ್ಟ್, ತೋಟದ ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಳಗೆ, ನೀವು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಹರಿಯಾನ್ವಿ, ಪಂಜಾಬಿ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು.
ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಸೋಫಾ, ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಕಾರು ಮತ್ತು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಮನೆ
ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ಮೊದಲು ಕೇಳುವುದು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಮನೆ, ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಕಾರು ಮತ್ತು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಸೋಫಾವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸ್ಥಳವು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆನಂದಿಸಲು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಡಿಜೆ ರಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು 50 ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಗಳು, ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಚಗಳು ಲಭ್ಯ
ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಸಫಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು. ವಯಸ್ಕರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ₹1,300 ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹800. ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾಂಟೆಡ್ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿ
ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಯಸ್ಕರು ಸಹ ಆನಂದಿಸುವ ಒಂದು ದೆವ್ವದ ಬಂಗಲೆಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
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