ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೃಷ್ಣ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬರುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಶ್ರಮವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸೋಜಿಗವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈಗ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯೊಬ್ಬ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೈರಲ್​ ಆಗಿರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಜನರು ಬೆಕ್ಕಸಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಂಗದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದಲ್ಲಿ, ದ್ರೌಪದಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಕಲಾವಿದೆ ತನ್ನ ಸೀರೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಚಲಿಸುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುವ ರೀತಿ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಂದ ಕೃಷ್ಣ

ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಕಲಾವಿದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ. ಕಲಾವಿದ ಹಳದಿ ನಿಲುವಂಗಿ, ಗುಲಾಬಿ ಸ್ಕಾರ್ಫ್, ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅವನು ದ್ರೌಪದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಚಾಚುತ್ತಾ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಚಲಿಸುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾವಿದನ ಚಲನೆಯು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಳಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

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ದ್ರೌಪದಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ

ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ದ್ರೌಪದಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸಿ, ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಉದ್ದವಾದ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯೊಂದು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದಲ್ಲಿರುವ ಸೀರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ದೃಶ್ಯವು ತೆರೆದ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. X ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೊಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬದಲು, ಕಲಾವಿದನ ಕಲ್ಪನೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್​ : https://x.com/hari_har_om/status/2102916194168910174