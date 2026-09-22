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- 'ಆ ಹುಡುಗ ಸೂರಜ್ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರೀ' ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಮದ್ವೆ ಕುರಿತು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ Bigg Boss ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ
'ಆ ಹುಡುಗ ಸೂರಜ್ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರೀ' ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಮದ್ವೆ ಕುರಿತು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ Bigg Boss ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ
ನಟಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಕೈಹಿಡಿದಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆತ ಸೂರಜ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ನಟಿ, ತಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದವರು ನಟಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್’ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೀಸ್ ನ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಕೈಹಿಡಿದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ Plot Twist : Paris was not the Main Character! ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದೇ ವೈರಲ್
ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದವರು ಇವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸ್ಪಂದನಾ ಹೋದಲ್ಲಿ, ಬಂದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ (Spandana Somanna) ಆ ಹುಡುಗ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರೀ... ಪಾಪ ಸೂರಜ್ ಅವರನ್ನು ಎಳೆತಂದು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಸೂರಜ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆ
ನಾನು ಸದ್ಯ ಮದುಮಗಳಾಗಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ, ಹುಡುಗ ಯಾರು ಎನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮದುವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಯಾರದ್ಯಾರದ್ದೋ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.
ನಾಚಿ ನೀರಾದ ನಟಿ
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ಯಾರೀಸ್ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವಿ ಪತಿಯ ಫೋಟೋ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಸ್ಪಂದನಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ಪ್ಯಾರೀಸ್ ಟೂರ್ ಬಗ್ಗೆ
ಪ್ಯಾರೀಸ್ ಟೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಸ್ಪಂದನಾ, ನಾಚಿ ನೀರಾಗಿದ್ದರು. ಟೂರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಜನರು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವಾಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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