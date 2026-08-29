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- ಸಾಕ್ಷಿಯೋ? ಅಪರಾಧಿಯೋ? ‘I Nobody’ ಕಥೆಯ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಡುತ್ತೆ!
ಸಾಕ್ಷಿಯೋ? ಅಪರಾಧಿಯೋ? ‘I Nobody’ ಕಥೆಯ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಡುತ್ತೆ!
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನೊಬ್ಬ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್, ಮೀಡಿಯಾ, ಸಮಾಜದ ಅನುಮಾನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಒತ್ತಡ ಬಂದಾಗ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಆತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯ ತಿರುಳು.
ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ, ಬದುಕು ತಲೆಕೆಳಗೆ!
ರಾಜೀವನ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ. ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಅವನ ಬದುಕನ್ನೇ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜೀವನ್, ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮಾನದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಕಥೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, 'ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಈ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತೆ.
ಸಾಕ್ಷಿಯೋ? ಅಪರಾಧಿಯೋ?
ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗುತ್ತೆ. ದರೋಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜೀವನ್ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಆತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಗ್ಧನಾ? ಅಥವಾ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿಸಾಮ್ ಬಶೀರ್, ದರೋಡೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ರಾಜೀವನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನ್-ಲೀನಿಯರ್ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೊಲೀಸರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲರೂ ಶತ್ರು!
ರಾಜೀವನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಚಾರಣೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೋಟ, ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಹೋರಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ರಾಜೀವನ್!
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ತಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಹೀರೋ ಇಮೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಾರದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರಹಗಾರ ಸಮೀರ್ ಅಬ್ದುಲ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಮರೆತು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಕೂಡ ಕೇವಲ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗದೆ, ರಾಜೀವನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮೀರಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀವನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಾಗ, ಆತನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮೀರಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
OTTಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾ?
I, Nobody ಜುಲೈ 9 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಮಲಯಾಳಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ವೇಗ, ಫೈಟ್ ಸೀನ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್-ಪಾರ್ವತಿ ನಟನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಳೆದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮಿಸ್ಟರಿ-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. 'ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ನಂಬಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ?' ಎಂಬ ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
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