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ಕೇವಲ 5 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

fashion Sep 16 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Asianet News
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ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸೈನ್

ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಲಾಕೆಟ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 3 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
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ಲೈಟ್ ವೆಯಿಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಇವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Asianet News
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ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್

ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
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3 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: Asianet News
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ಮಣಿಗಳ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್

ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ 5 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಇದು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
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ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್

ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣದ ಹರಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
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ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್

ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಚೈನ್ ಹಾಗೂ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 5 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: Pinterest

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