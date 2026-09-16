ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ರಾಧಿಕಾ ಜೊತೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸ್ಪೇಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪನನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ, ಅಷ್ಟೇ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬಪ್ಪನಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದೆ. ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ, ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಟಿಫನಿ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸಿರು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ
ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೂ ಮುನ್ನ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೀರೆಯ ಜರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಬೂಟಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಆಭರಣ, ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳ ಹಾರ, ಬಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಗಜ್ರಾ ಅವರ ಲುಕ್ಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡೆಯುವ ಘಾಟ್ಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಘಾಟ್ ಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಸರಳ ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಚಪ್ಪಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಈ ಸರಳ ಲುಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಜ್ರದ ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಉಂಗುರ ಹಾಗೂ ಬಳೆಗಳು ಈ ಸರಳ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಅವರ ಪತಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕೂಡ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಟಿಫನಿ ಟ್ರಂಪ್ ದೇಶಿ ಲುಕ್ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಇನ್ನು ಈ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಲುಕ್ ಎಂದರೆ ಟಿಫನಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರದ್ದು. ಟಿಫನಿ ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಲಾಂಗ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಎಂಬೆಲಿಶ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಡೋರಿ ಮತ್ತು ಲಟಕನ್ಗಳು ಅವರ ಲುಕ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಟಚ್ ನೀಡಿದ್ದವು. ಯಾವುದೇ ಭಾರೀ ಆಭರಣ ಧರಿಸದೆ, ವೇವಿ ಹೇರ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಮೇಕಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಟಿಫನಿ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತಿ ಮೈಕೆಲ್ ಕೂಡ ಕೇಸರಿ-ಆರೆಂಜ್ ಶೇಡ್ನ ಸಿಲ್ಕ್ ಕುರ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸರಳ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್
ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪನ ಸ್ವಾಗತದ ವೇಳೆ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್, ವಿಸರ್ಜನೆಯ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಾ, ಹಳದಿ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಆಭರಣವಿಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲನ್ನು ಜಡೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪತಿ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಜೊತೆ ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಲಾಲ್ ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೇಸ್ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಹಾಗೂ ಬಳೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು.