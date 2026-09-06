ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬರ್, ರಸಂಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೆಫ್ಗಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್
ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಸುವಾಸನೆ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಶೆಫ್ಗಳ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ರಹಸ್ಯ ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ!
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಡಿ
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವಾಗಲೇ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಬೇಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅತಿಯಾದ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದರೆ ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ‘ಸಿ’ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬಳಸಿ
ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿ!
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆಗಿಂತ ಅದರ ನವಿರಾದ ಕಡ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ (Stems) ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾದವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವಾಗ, ಸಾಂಬಾರ್ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಾರು ಕುದಿಯುವ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇವು ಬಿಸಿಗೆ ಬೇಗ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಗಾಢ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ
ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ 1 ನಿಮಿಷ ಮುನ್ನ ಹಾಕಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಗ್ರೇವಿ, ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ದಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ 1-2 ನಿಮಿಷ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ತಾಜಾತನ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ರಸಂ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್!
ಕುದಿಯುವಾಗ ಅಲ್ಲ, ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ!
ರಸಂ, ತಿಳಿಸಾರು ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸಬಾರದು. ಸಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ರಸಂಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಸುವಾಸನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುವುದು ಮರೆಯಬೇಡಿ!
'ಸ್ಟೀಮ್ ಲಾಕ್' (Steam Lock) ಟ್ರಿಕ್
ಅಡುಗೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾತ್ರೆಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ (Lid Close) 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳಗಿರುವ ಹಬೆಯಲ್ಲೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆ (Essential Oils) ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಇಡೀ ಅಡುಗೆಯೊಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಕಹಿ ಬರಬಹುದು!
ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು, ರುಚಿ ಹಾಳಾಗುವುದು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆಗೆ ಲಘು ಕಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಾದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನ.
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