ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾಗಲ್ಲ, ಕೊಳೆಯಲ್ಲ.. ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಲು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸಿ
How to store coriander leaves in Kannada: ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಂದ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇನ್ಮುಂದೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ! ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸರಳ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
5 ಸುಲಭ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್
5 ಸುಲಭ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್
ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವುದು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಲಾಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಈ 5 ಸುಲಭ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳು
1. ಮೊದಲ ಹಂತ: ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (Cleaning is Key)
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಅದರ ಕಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಳೆತ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಒಂದು ಕೊಳೆತ ಎಲೆ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಇಡೀ ಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
2. ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ (Tissue Paper Hack)
2. ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ (Tissue Paper Hack)
ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ನೀರು ಪೂರ್ತಿ ಆರಲು ಬಿಡಿ (ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರಬಾರದು). ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ತಳದಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇಡಿ. ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಸೊಪ್ಪು ಕೊಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
3. ಹೂದಾನಿಯಂತೆ ನೀರಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿಡಿ (Glass of Water Method)
3. ಹೂದಾನಿಯಂತೆ ನೀರಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿಡಿ (Glass of Water Method)
ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಡಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನ. ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಲೋಟ ಅಥವಾ ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಾಂಡದ ಭಾಗ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ (ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೂವು ಇಡುವಂತೆ) ಇಡಿ. ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನಿಂದ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬದಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸೊಪ್ಪು 10-15 ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ (Ziplock Bag Hack)
4. ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ (Ziplock Bag Hack)
ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯು ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ಬಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಕೆ (Aluminum Foil Magic)
5. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಕೆ (Aluminum Foil Magic)
ಸೊಪ್ಪಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತಿಡಿ. ಫಾಯಿಲ್ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುವುದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
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