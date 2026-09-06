ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 73ನೇ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಡೊಮಿನಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಜೊಹೆರಿ ಮೋಲಾ ಡೊಮಿಂಗುಯೆಜ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಭಾರತದ ನಿಕಿತಾ ಪೋರ್ವಾಲ್ ಟಾಪ್ 20 ಹಂತ ತಲುಪಲು ವಿಫಲರಾದರು.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.6): ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದ 73ನೇ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ (Miss World 2026) ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೊಮಿನಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಜೊಹೆರಿ ಮೋಲಾ ಡೊಮಿಂಗುಯೆಜ್ (Joheirry Mola Dominguez) ಅವರು 'ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 2026' ಕಿರೀಟವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪೇನ್ನ ಎಲಿಸಬೆತ್ ರೇನೆಸ್ (Elisabeth Reynés) ಮೊದಲ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ, ಮಲೇಷ್ಯಾದ ತಾನುಸಿಯಾ ಚೆಟ್ಟಿ (Taanusiya Chetty) ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ (72ನೇ ಆವೃತ್ತಿ) ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ, ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಓಪಲ್ ಸುಚಾತಾ ಚುವಾಂಗ್ಶ್ರೀ (Opal Suchata Chuangsri) ಅವರು ನೂತನ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಜೊಹೆರಿಗೆ ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸಿದರು.
ಗೆಲುವಿಗೆ ದಾರಿಯಾದ 'ಬ್ಯೂಟಿ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಪಸ್' ಉತ್ತರ
ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, "ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು 'ಬ್ಯೂಟಿ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಪಸ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೀರಿ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಜೊಹೆರಿ, "ವಂಚಿತ ಹಾಗೂ ಬಡ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಲುಪಿಸುವುದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಾಧನದಿಂದಲೇ ನಾವು ಇಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಹಲವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಮಹತ್ವದ ಉಪಕರಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣ. ಇದು ಅವರ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ನೆರವಾಗಲಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮನಗೆದ್ದರು.
ಯಾರೀ ಜೊಹೆರಿ ಮೋಲಾ?
ಯೂನಿವರ್ಸಿಡಾಡ್ ಇಬೆರೊ ಅಮೆರಿಕಾನಾದಿಂದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಜೊಹೆರಿ, ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞೆ, ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಾಗ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ವಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ' (Voices of Tomorrow) ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯೂನಿವಿಷನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿಗಾರ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು, 'ಗೋಯಾ ಗಿವ್ಸ್' ರಾಯಭಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡುವುದೇ ನೀವು ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ" ಎಂಬುದು ಇವರ ಜೀವನದ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ನಿಕಿತಾ ಪೋರ್ವಾಲ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ 2024' ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ನಿಕಿತಾ ಪೋರ್ವಾಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. 40 ಮಂದಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದ ನಿಕಿತಾ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 'ಟಾಪ್ 20' ಹಂತಕ್ಕೇರಲು ವಿಫಲರಾಗಿ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಿಕಿತಾ, 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, 'ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ' ಎಂಬ 250 ಪುಟಗಳ ನಾಟಕವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಭನ್ಸಾಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
73ನೇ ಆವೃತ್ತಿ - 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ!
1951ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಕಾರಣ 2020ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 2022ರ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸಮಯಾವಕಾಶದ ಅಭಾವದಿಂದ 2024ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದದ್ದು 73ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. ಮಲೇಷ್ಯಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಎರಿಟ್ರಿಯಾ, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಜೊಹೆರಿ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿದರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ (74ನೇ) ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ 'ಟಾಂಜಾನಿಯಾ' ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ - ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್' ಸ್ಪರ್ಧೆಯತ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 25ರಂದು 'ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದ ಕೇರಳದ 19 ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಜಿಯಾ ಲಿಜ್ ಮೆಜೊ (Kaziah Liz Mejo) ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.