ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳಿವು
Dog bite prevention tips: ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಓಡಬೇಡಿ. ಇಂತಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಮಾಹಿತಿ.
ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಬೊಗಳಲು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಶುರುಮಾಡಿದರೆ ಬಹುತೇಕರು ಭಯದಿಂದ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಓಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಓಡುವುದೇ ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು! ಇಂತಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡ್.
ಎಂದಿಗೂ ಓಡಬೇಡಿ, ಶಾಂತರಾಗಿರಿ
ಎಂದಿಗೂ ಓಡಬೇಡಿ, ಶಾಂತರಾಗಿರಿ
ನಿಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ನಾಯಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಓಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಓಡಿದರೆ ನಾಯಿಯ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ (Prey Drive) ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಡಿ (No Direct Eye Contact)
ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಡಿ (No Direct Eye Contact)
ನಾಯಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ. ನಾಯಿಗಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂದರೆ ‘ಸವಾಲು’ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ (Side stance), ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ.
ಕಿರುಚಬೇಡಿ, ಬೆದರಿಸಬೇಡಿ
ಕಿರುಚಬೇಡಿ, ಬೆದರಿಸಬೇಡಿ
ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೈಕಾಲು ಆಡಿಸಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್, ಬಾಟಲ್, ಛತ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಾಯಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಯಿ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ‘ಚೆಂಡಿನಂತೆ’ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳಿ (Curl into a ball)
ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ‘ಚೆಂಡಿನಂತೆ’ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳಿ (Curl into a ball)
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಯಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿದರೆ, ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಮಲಗಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಚೆಂಡಿನಂತೆ (Ball posture) ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ
ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ. ಸಾಕು ನಾಯಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮಾಲೀಕರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅಥವಾ ಪರಚಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅಥವಾ ಪರಚಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅಥವಾ ಉಗುರಿನಿಂದ ಪರಚಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಆ ಗಾಯವನ್ನು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತಡಮಾಡದೆ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೇಬೀಸ್ ಲಸಿಕೆ (Anti-Rabies Vaccine - ARV) ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.