ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?, ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೇ ಆಪತ್ತು!
Dog bite first aid: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಭಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಈ ಜೀವಿಗಳ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರೇಬೀಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ರೇಬೀಸ್ನಂತಹ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತರಬೇತಿಯಿಲ್ಲದ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಾಯಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ರೇಬೀಸ್ನಂತಹ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ?, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಏಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ..
ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ
ಅನಾರೋಗ್ಯ
ನಾಯಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
ಅವು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ರೇಬೀಸ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ರೇಬೀಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.
ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳಿವು...
ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಗಾಯವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸೋಪಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿನ ವೈರಸ್ನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಗಾಯದಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ.
Antibiotic ಕ್ರೀಂ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ Antibiotic ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿ.
ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್
ಧೂಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಗಾಯವನ್ನು Sterile ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ.
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಏಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?
ನಾಯಿ ಕಡಿತವಾದಾಗ ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಟೆಟನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಯಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ರೇಬೀಸ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಗಾಯವು ಆಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕೆ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ
ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ಗಾಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೆಂಪು, ಊತ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿದ ನೋವು.
ಜ್ವರ.
ನೀರಿನ ಭಯ.
ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಗೊಂದಲ.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಸಿಕೆ
ರೇಬೀಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
