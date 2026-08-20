ಚೆನ್ನೈನ ಬೆಸೆಂಟ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೆಯೊಂದರ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾಗುಣಿತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡದೆ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘Manual Brew’, ‘Non-Vegetarian’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಹಾರ ಪದಗಳ ತಪ್ಪು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಕೆಫೆ ಮೆನುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್; ಚೆನ್ನೈ ಕೆಫೆಯ ಕಥೆ ವೈರಲ್!

ಚೆನ್ನೈನ ಬೆಸೆಂಟ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ವಾ ಕೆಫೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿನ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹಲವು ಕಾಗುಣಿತ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡದೆ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಹಾರದ ರುಚಿ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಾಹಕಿಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾಷಾ ತಪ್ಪುಗಳು.

ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ ತೆರೆದಾಗ ಕಂಡಿದ್ದು ತಪ್ಪುಗಳ ಸರಮಾಲೆ!

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ಮಹಿಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೆನುವಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಪದಗಳ ತಪ್ಪು ಕಾಗುಣಿತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘Manual Brew’ ಪದದ ಬರವಣಿಗೆ, ‘Non-Vegetarian’ ಪದದ ಕಾಗುಣಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಪಾಗೆಟ್ಟಿ, ಹರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ರಾಸ್ಪ್ಬೆರಿ ಮುಂತಾದ ಆಹಾರ ಪದಗಳಲ್ಲೂ ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಾದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಉನ್ನತವಾಗಿರಲಿ!'

ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ, ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು, ದುಬಾರಿ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಮೆನುವಿನಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಹಜ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ.

ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು!

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಮಹಿಳೆಯ ಪರ ನಿಂತು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೆನುವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೆಫೆಯಾದರೆ ಇಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ತಪ್ಪುಗಳು ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

‘ಇವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಷ್ಟೇ’ ಎಂದ ಕೆಲವರು..!

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವರು ಕಾಗುಣಿತ ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಫೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುವುದು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರೂಫ್‌ರೀಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ತಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಚರ್ಚೆ ದೊಡ್ಡದು!

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಘಟನೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟದಷ್ಟೇ ಮೆನು, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವದ ಭಾಗವೇ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

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