Moderna ಮತ್ತು ಮರ್ಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ mRNA ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಹರಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕ ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಮಾಡರ್ನಾ (Moderna) ಮತ್ತು ಮರ್ಕ್ (Merck) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ 'ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ mRNA ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್' (Personalised mRNA Cancer Vaccine) ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಈ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆ?
ಈ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನಾ ಕಂಪನಿಯ 'ಇಂಟಿಸ್ಮೆರಾನ್ ಆಟೋಜೀನ್' (Intismeran autogene) ಎಂಬ mRNA ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮರ್ಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ ಔಷಧ 'ಕೀಟ್ರುಡಾ' (Keytruda) ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಮೆಲನೋಮಾ' ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 1,137 ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಮೂರನೇ ಹಂತದ (Phase 3) ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಶಾದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಅಪಾಯ (Recurrence) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಕೀಟ್ರುಡಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ mRNA ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು?
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಲಸಿಕೆಗಳು ರೋಗ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ. ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಯ ಗೆಡ್ಡೆಯ (Tumor) ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಆ ರೋಗಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯು ರೋಗಿಯ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ (Immune System) ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು?
ಈ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಮಾಡರ್ನಾ ಮತ್ತು ಮರ್ಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ (Regulatory Authorities) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿವೆ. ಮೆಲನೋಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗುಳ್ಳೆಯ (Bladder) ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲೂ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಖರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲಿದೆ.