ಅಂಟಾದ ಜಿಡ್ಡು ಕರಗಿ ಚಿಮಣಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ನಯಾಪೈಸೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದ ಅದ್ಭುತ ಟ್ರಿಕ್
DIY kitchen cleaning: ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದ ಅಂಟಂಟಾದ ಚಿಮಣಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚಿಮಣಿಯನ್ನು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು
ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆ, ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿಮಣಿಯ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪನೆಯ ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದರ ಜಮೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಅಂಟಂಟಾದ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅತೀ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಚಿಮಣಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಮಣಿಯನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು
ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು
ಬಿಸಿ ನೀರು
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್
ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ
ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಏಕೆ ಬಳಸಬೇಕು?
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಏಕೆ ಬಳಸಬೇಕು?
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಪಾತಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿಡಲು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಚಿಮಣಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ನೀರನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಡಾದ ಮಿಶ್ರಣವು ಹಠಮಾರಿ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ವಿಧಾನ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಡ್ಡಿಗಾಗಿ)
*ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಟಬ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಕ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಸಿ.
*ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿಮಣಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ಕುದಿಯುವ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ.
*ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ.
*ಇದನ್ನು 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಡಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಜಿಡ್ಡು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
*ನಂತರ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮೊದಲು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದರೆ ಜಿಡ್ಡು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ವಿಧಾನ (ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ)
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ವಿಧಾನ (ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ)
*ನಿಮ್ಮ ಚಿಮಣಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಜಾಲರಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬದಲು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
*ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ 3 ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೇರಿಸಿ.
*ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮೃದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ.
ತೊಳೆದ ನಂತರ ಜಾಗ್ರತೆ
ತೊಳೆದ ನಂತರ ಜಾಗ್ರತೆ
ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಒಣ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ಚಿಮಣಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ. ಹಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಸಿಲುಕಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಿತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮುಖ್ಯ
*ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 3 ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
*ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಜಿಡ್ಡು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಚಿಮಣಿಯ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಗಮನವಿರಲಿ.
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