ಆಸಿಡ್, ಶ್ರಮ ಎರಡೂ ಬೇಡ.. ಕೊಳಕಾಗಿರುವ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಜಪಾನೀಸ್ ಟ್ರಿಕ್
Toilet cleaning hacks: ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲಿನ ಹಠಮಾರಿ ಹಳದಿ ಕಲೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಚ್ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ 'ಜಪಾನಿ ಟ್ರಿಕ್' ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ
ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಹಠಮಾರಿ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ (Rim) ಕೆಳಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆಯಿಂದ ನೀವು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಚ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಾಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕೇವಲ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
1. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಪದರ ಏಕಾಗುತ್ತದೆ?
1. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಪದರ ಏಕಾಗುತ್ತದೆ?
ಅನೇಕರು ಈ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕೊಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಕ್ಷಾರಯುಕ್ತ ನೀರು (Hard Water). ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಅಂಶಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಲೈಮ್ಸ್ಕೇಲ್ (Limescale) ಎಂಬ ಪದರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
2. ರಿಮ್ ಕೆಳಗಿನ ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆಯ ರಹಸ್ಯವೇನು?
2. ರಿಮ್ ಕೆಳಗಿನ ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆಯ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರಿಮ್ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ ಪದರದ ಜೊತೆಗೆ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೇರಿಕೊಂಡು 'ಫಂಗಸ್' ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದಪ್ಪವಾದ ಕಪ್ಪು ಪದರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಅದ್ಭುತ 'ಜಪಾನಿ ವಿಧಾನ' ಇಲ್ಲಿದೆ
3. ಅದ್ಭುತ 'ಜಪಾನಿ ವಿಧಾನ' ಇಲ್ಲಿದೆ
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಶುಚಿ ಮಾಡಲು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗಿಂತ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ (White Vinegar)ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಿನರಲ್ ಪದರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ಕ್ರಮ
ಬಳಸುವ ಕ್ರಮ
ಹಂತ 1: ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸುರಿಯಿರಿ.
ಹಂತ 2: ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಟವಲ್ ಅನ್ನು ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ರಿಮ್ ಕೆಳಗೆ ಕಲೆಗಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿ.
ಹಂತ 3: ಇದನ್ನು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. (ವಿನೆಗರ್ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು).
ಹಂತ 4: ನಂತರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಲೆ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸತತ 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.
4. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೀಚ್ ಎಂದಿಗೂ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ!
4. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೀಚ್ ಎಂದಿಗೂ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ!
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೀಚ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಳಸಿ.
5. 'ಪ್ರತಿದಿನದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ'.. ಜಪಾನಿಯರ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ
5. 'ಪ್ರತಿದಿನದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ'.. ಜಪಾನಿಯರ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ
ಜಪಾನಿ ಶೈಲಿಯ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ "ದಿನವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು".
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶುಚಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳು ಕೂರುವುದಕ್ಕೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು
ಕೊನೆಯ ಮಾತು
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ವಿನೆಗರ್ ಬಳಕೆಯ ಈ ಜಪಾನಿ ಟ್ರಿಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಂ ಅನ್ನು ನವನವೀನವಾಗಿಸಿ!
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.