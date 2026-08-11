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- ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೂ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.. ಇನ್ಮೇಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಇರಲ್ವಂತೆ, ಏನಿದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್?
ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೂ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.. ಇನ್ಮೇಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಇರಲ್ವಂತೆ, ಏನಿದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್?
Smart Toilet Technology: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈಗ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳಿಗೂ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ! ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್, ಜಪಾನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ
ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್, ಜಪಾನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ದೈನಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸ್ಥಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು' ಮತ್ತು 'ವಾಶ್ಲೆಟ್ಗಳು' ಆಧುನಿಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಜಪಾನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹೈಟೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ.
ಏನಿದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್?
ಏನಿದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್?
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಡೆಟ್ (ನೀರಿನಿಂದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಯುನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ, ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನೀರು ಬರುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಸೀಟ್ಗಳು (Heated seats), ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಒಣಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Warm air dryer) ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.
ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲಗಳು
ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲಗಳು
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ: ನೀರಿನಿಂದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯ: ಕೇವಲ ಪೇಪರ್ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪರ್ಶ, ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ: ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಾಗದದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಎಚ್ಚರವೂ ಅಗತ್ಯ
ಎಚ್ಚರವೂ ಅಗತ್ಯ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ (ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಇದು ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
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