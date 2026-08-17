ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ಜಾರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಪ್ಲಂಬರ್ ಬೇಡ, ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ನೀವೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ
Toilet seat sliding fix: ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ಜಾರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ಲಂಬರ್ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ! ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಧಾನ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಜಾರುತ್ತಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ..
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಜಾರುತ್ತಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ..
ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಡಿಲತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಮುಂದೆ ಸೀಟ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದುಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಬಳಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜಾರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಜಾರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಜಾರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಅನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಮೋಡ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳು (Mounting Bolts) ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಭಾಗಗಳು ಸವೆದು ಹೋಗುವುದು, ಹಿಂಜ್ಗಳು (Hinges) ಹಾಳಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸಹ ಈ ಜಾರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಮೊದಲು ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ
ಮೊದಲು ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ
ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಇವು ಸೀಟ್ನ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಮೋಡ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಸ್ಕ್ರೂಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೈಯರ್ ಬಳಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ, ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ; ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಮೋಡ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.
ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಿಸಿ
ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಿಸಿ
ಬೋಲ್ಟ್ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಸೀಟ್ನ ಹಿಂಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅವು ಸವೆದಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ಟೈಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಂಬರ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನಾನ್-ಸ್ಲಿಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳ ಬಳಕೆ
ನಾನ್-ಸ್ಲಿಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳ ಬಳಕೆ
ಬೋಲ್ಟ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸೀಟ್ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೀಟ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ನಾನ್-ಸ್ಲಿಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು (Non-slip pads) ಅಳವಡಿಸಿ. ಇದು ಸೀಟ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗ್ರಿಪ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುವಾಗ ಸೀಟ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು?
ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು?
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಜ್ಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸಡಿಲವಾದ ಸೀಟ್ ಬಳಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನೀವು ಸ್ವತಃ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿದರೆ ನುರಿತ ಪ್ಲಂಬರ್ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
Disclaimer: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಡಿ, ಇದು ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಂಬರ್ ಅಥವಾ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.
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