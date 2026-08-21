ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ನ ಜ್ವಾಲೆ ಈ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.. ಇದು ಕೇವಲ ಬಣ್ಣವಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನು?
Gas stove cleaning hacks: ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ನ ಜ್ವಾಲೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬದಲಿಗೆ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತ! ಬರ್ನರ್ನ ಯಾವ 3 ಭಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್
ಗ್ಯಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ನ ಜ್ವಾಲೆಯು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬದಲಿಗೆ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಜ್ವಾಲೆಯ ಬಣ್ಣವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಇಂಧನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೋಲು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗಳ ತಳವನ್ನೂ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಉರಿಯುವ ಜ್ವಾಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ
ಉರಿಯುವ ಜ್ವಾಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ನ ಜ್ವಾಲೆಯು ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ (Oxygen) ನಡುವಿನ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ.
ನೀಲಿ ಜ್ವಾಲೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ ದಹನ): ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಾಗ ಜ್ವಾಲೆಯು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಜ್ವಾಲೆ (ಅಪೂರ್ಣ ದಹನ): ಆಮ್ಲಜನಕದ ಹರಿವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬರ್ನರ್ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಜಮೆಯಾದಾಗ ಜ್ವಾಲೆಯು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಣಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಡದ ಕಾರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
1. ಬರ್ನರ್ನ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ
1. ಬರ್ನರ್ನ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಬೇಳೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಬರ್ನರ್ನ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯಾಗಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಹರಿವು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
2. ಏರ್ ವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
2. ಏರ್ ವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ನರ್ ಪೈಪ್ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 'ಏರ್ ವೆಂಟ್' ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಡಜಾಲರಿ ಅಥವಾ ಧೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪರಿಹಾರ: ತೆಳುವಾದ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ಏರ್ ವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಜ್ವಾಲೆಯು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.
3. ನಾಜಲ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ
3. ನಾಜಲ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಬರ್ನರ್ನ ತೀರಾ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ನಾಜಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಕಸ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾಜಲ್ ಮುಖಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಪದರವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಜ್ವಾಲೆ ಸರಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಯಮಿತ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.