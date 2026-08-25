ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಆದರೆ ಕೇಳಲು ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಕೂಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಲು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವೋ, ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೂ ಹೌದು. 'ಆರ್ಯ' ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಥವಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇದು ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸರಿಹೊಂದುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಹೆಸರು.
ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಈ ಹೆಸರಿನ ಸಂಬಂಧ ಭಗವಂತ ಶಿವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ತಲೆಮಾರಿನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಹೆಸರು.
ದೇವ್ ಎಂದರೆ ದೇವತೆ ಅಥವಾ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರ್ಥ. ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಅಕ್ಷರದ ಈ ಹೆಸರು ಮಗುವಿಗೆ ಇಡಲು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ಅಂಶ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಥವಾ ತುಣುಕು ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಇರುವ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸರಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೀಲ್ ಎಂದರೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇಳಲು ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೇರುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
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