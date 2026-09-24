2026ರ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಿಯ 9 ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಧರಿಸಬೇಕಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಸಂಕೇತವಾದ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ನವರಾತ್ರಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರದಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಈ 9 ದಿನಗಳ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ದುರ್ಗೆಯ ಒಂಬತ್ತು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ, ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಉಡುಪುಗಳು, ಬಳೆಗಳು, ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಹೂವುಗಳು ಹಾಗೂ 'ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸುವ' ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು 2026ರ 'ನವರಾತ್ರಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್' ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ 2026: ದಿನವಾರು ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ
ದಿನ 1 (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2026 - ಭಾನುವಾರ), ಕಿತ್ತಳೆ (Orange)
ದೇವಿ: ಮಾ ಶೈಲಪುತ್ರಿ
ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತ: ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣವು ಉಷ್ಣತೆ, ಶಕ್ತಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ದಿನ 2 (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 2026 - ಸೋಮವಾರ): ಬಿಳಿ (White)
ದೇವಿ: ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ
ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತ: ಎರಡನೇ ದಿನದ ಶುಭ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ. ಇದು ಪವಿತ್ರತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ದಿನ 3 (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2026 - ಮಂಗಳವಾರ): ಕೆಂಪು (Red)
ದೇವಿ: ಮಾ ಚಂದ್ರಘಂಟಾ
ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತ: ಮೂರನೇ ದಿನದ ಬಣ್ಣ ಉಜ್ವಲ ಕೆಂಪು. ಭಕ್ತಿಯ ಉದ್ವೇಗ, ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಶುಭಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ದಿನ 4 (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14, 2026 - ಬುಧವಾರ): ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ (Royal Blue)
ದೇವಿ: ಮಾ ಕುಶ್ಮಾಂಡಾ
ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತ: ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾದ ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣ ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಆಳವಾದ ದೈವಿಕ ಶಾಂತತೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಸೊಬಗು ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ದಿನ 5 (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2026 - ಗುರುವಾರ): ಹಳದಿ (Yellow)
ದೇವಿ: ಮಾ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ
ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತ: ಐದನೇ ದಿನ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಶೃಂಗಾರ. ಹಳದಿಯು ಆನಂದ, ಉಲ್ಲಾಸ, ಆಶಾವಾದ ಹಾಗೂ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ದಿನ 6 (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2026 - ಶುಕ್ರವಾರ): ಹಸಿರು (Green)
ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತ: ಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ
ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತ: ಆರನೇ ದಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಹಸಿರು. ಇದು ನಿಸರ್ಗದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಆರಂಭಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ದಿನ 7 (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2026 - ಶನಿವಾರ): ಬೂದು (Grey)
ದೇವಿ: ಮಾ ಕಾಳರಾತ್ರಿ
ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತ: ಏಳನೇ ದಿನದ ಬಣ್ಣ ಬೂದು. ಇದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ, ದೃಢ ಆಲೋಚನೆ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ದಿನ 8 (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2026 - ಭಾನುವಾರ): ನೇರಳೆ (Purple)
ದೇವಿ: ಮಾ ಮಹಾಗೌರಿ
ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತ: ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ. ಇದು ಉನ್ನತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಘನತೆ, ರಾಜಸಿಕ ವೈಭವ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ದಿನ 9 (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2026 - ಸೋಮವಾರ): ನವಿಲು ಹಸಿರು (Peacock Green)
ದೇವಿ: ಮಾ ಸಿದ್ಧಿಧಾತ್ರಿ
ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತ: ಮಹಾನವಮಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಬಣ್ಣ ನವಿಲು ಹಸಿರು. ಇದು ಸದಾ ತಾಜಾತನ, ಅನನ್ಯತೆ, ಸಿದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿಯ ಬಣ್ಣಗಳು ಏಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ?
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಿಸುವಾಗ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬಣ್ಣ ನಿಗದಿಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ, ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಆಯಾ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ಮೊದಲ ದಿನದ ವಾರ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು (Sequence) ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2026ರ ನವರಾತ್ರಿಯು ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಬಣ್ಣ 'ಕಿತ್ತಳೆ'ಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಣ್ಣದ ಪದ್ಧತಿಯು ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಳೆಕಟ್ಟುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವ ಸುಂದರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ಧರಿಸುವಿಕೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈ ಸುಂದರ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಸುಂದರ ರಂಗೋಲಿ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ರುಚಿಕರ ಸುಂಡಲ್, ಸಂಗೀತ, ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ನವರಾತ್ರಿ ಗೊಂಬೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ದೈವಿಕ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ!