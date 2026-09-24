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- ಈ ಸ್ಥಳ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರ ಸ್ವರ್ಗ, 'ವಿಶ್ವದ ಇಡ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ' ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಭಾರತೀಯ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
ಈ ಸ್ಥಳ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರ ಸ್ವರ್ಗ, 'ವಿಶ್ವದ ಇಡ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ' ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಭಾರತೀಯ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದು ಇಡ್ಲಿ. ಮೃದುವಾದ, ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಇಡ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದು ಇಡ್ಲಿ. ಮೃದುವಾದ, ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಇಡ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗ. ಆದರೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನಗರದೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ನಂಟು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷ. ಅದೇ ಚೆನ್ನೈ. ಇಡ್ಲಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ, ನಗರದ ಟಿಫಿನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಆಹಾರ ಪರಂಪರೆಯಿಂದಾಗಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ‘ವಿಶ್ವದ ಇಡ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ’ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈಗೆ ಯಾಕೆ ‘ಇಡ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು?
ಚೆನ್ನೈನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತ್ವರಿತ ಟಿಫಿನ್, ಲಘು ಊಟ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಡರಾತ್ರಿಯ ತಿಂಡಿಯಾಗಿಯೂ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಹಳೆಯ ಟಿಫಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಧುನಿಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿ-ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಮೃದುವಾದ ತಿಂಡಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ರುಬ್ಬಿದ ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುದುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಬಡಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳೂ ಇಡ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲು ಕಾರಣ
ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತೀಚಿನದ್ದಲ್ಲ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಮತ್ತು ವಡೆ ನಗರದ ಟಿಫಿನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳ ಹೊರಗೂ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ನಗರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಹಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು. ಬೇಗ ತಯಾರಾಗುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದು ಇಡ್ಲಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಒಂದಲ್ಲ, ಹಲವು ಬಗೆಯ ಇಡ್ಲಿ!
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಳಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಡಿ ಇಡ್ಲಿ, ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಇಡ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಇಡ್ಲಿಯ ಮೇಲಿನ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಖಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಓರ್ವ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಸುಮಾರು 1,000 ಬಗೆಯ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಯೂ ಇದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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