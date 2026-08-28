ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಹಾವುಗಳೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ? ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ!
Snake behavior facts: ಹಾವುಗಳೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಭಯವಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಹಾವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಹಾವುಗಳು ಎಂದೊಡನೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಮೈ ಜುಂ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಪಡದವರೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ, ಭಯದ ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ ಈ ನಿಗೂಢ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ - "ಹಾವುಗಳೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೇ?" ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾವಿನ ನಂಟು
ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾವಿನ ನಂಟು
ಹೌದು, ಹಾವುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವ 'ಸ್ನಾನ'ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಸ್ನಾನವಲ್ಲ, 'ಹೈಡ್ರೇಶನ್' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಇದು ಸ್ನಾನವಲ್ಲ, 'ಹೈಡ್ರೇಶನ್' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಹಾವುಗಳು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಿದೆ. ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು (Hydration) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳ ಚರ್ಮವು ಒಣಗಿದಂತೆ ಭಾಸವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ, ಅವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ಕಾಪಾಡಲು ನೀರಿನ ಮೊರೆ
ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ಕಾಪಾಡಲು ನೀರಿನ ಮೊರೆ
ಹಾವುಗಳು ಶೀತ ರಕ್ತದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು (Cold-blooded animals). ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವು ಹೊರಗಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಸೆಕೆ ಇದ್ದಾಗ, ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾವುಗಳು ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ 'ಥರ್ಮಲ್ ಬಾತ್' ಇದ್ದಂತೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಆಟ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಆಟ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಮೈ ಶಾಖವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಕೆರೆ, ಹಳ್ಳ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು
ಕೊನೆಯ ಮಾತು
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಸಾಬೂನು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತಂಪನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ ..
ಗಮನಿಸಿ..
ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
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