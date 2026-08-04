Snake Behavior: ಹಾವು ಕಚ್ಚೋ ಮುನ್ನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ; ಈ ಸುಳಿವು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು!
ಹಾವು ಕಂಡರೆ, ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಎಂಬ ಭಯ ಹಲವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಾವುಗಳು ಯಾವಾಗ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ? ಕಚ್ಚುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
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Image Credit : Gemini AI
ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತವೆಯೇ?
ಹಾವು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆ ಭಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಕೆಯಾದಾಗ, ಅವು ಮೊದಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ ದೂರ ಹೋಗಲು ನೋಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಯಾರಾದರೂ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಚ್ಚಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾವು ತನ್ನ ದೇಹ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
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Image Credit : Gemini
ಬುಸುಗುಡುವುದು
ಹಾವು ಕಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಬುಸುಗುಡುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾವು ಬುಸುಗುಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಚ್ಚಬಹುದು.
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Image Credit : Asianet News
ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡುವುದು
ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ಅಪಾಯ ಎದುರಾದಾಗ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು, ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕಚ್ಚಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಾವಿಗೆ ಅಹಿತಕರ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಮ್ಮತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹಾವನ್ನು ಕೆಣಕದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ.
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Image Credit : Asianet News
ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಚುವುದು
ನಾಗರಹಾವಿನಂತಹ ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ಅಪಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರ. ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಅವು ಶತ್ರುವನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ದೂರ ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಹಿಡಿಯಲು ಯತ್ನಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
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Image Credit : Gemini AI
ಬಾಲವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವುದು
ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಲವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುವಂತಹ ವರ್ತನೆ ತೋರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಗೆ ಭಯ ಅಥವಾ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಹಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ನೀಡದೆ ಕಚ್ಚಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
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Image Credit : Gemini AI
ಬಾಯಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೆರೆಯುವುದು
ಹಾವು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ಶತ್ರುವನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಕೆಣಕುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹಾವು ಕಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅಥವಾ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ, ದೂರ ನಿಂತು ಅದು ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಉರಗ ರಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
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