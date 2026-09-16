ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಪದವೇ 'ವೀಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್'. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ವೀಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್?
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ (ಕೆರಿಯರ್) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ದಂಪತಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧುನಿಕ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್.
ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಈ ಪದ್ಧತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಾರದ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿನವೂ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಬದಲು, ಕೇವಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ದಂಪತಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಸಂಗಾತಿ ಹತ್ತಿರವಿಲ್ಲದಾಗ ಕಾಡುವ ಒಂಟಿತನ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ.
ಜಪಾನ್ನಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 'ಶುಮಾಟ್ಸು ಕಾನ್' (Shumatsu Kon) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯದಿದ್ದರೂ, ದಂಪತಿಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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