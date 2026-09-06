ಚಪ್ಪಲಿ, ಶೂಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಲೇಬೇಡಿ, ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದೇನು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ತರುವ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತರಬಾರದು. ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ, ಪೂರ್ವ, ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು?
ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಎರಡೂ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಅಪರಿಚಿತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮನೆಯ ವಾಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಇಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಏಕೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್
ಮನೆಯೊಳಗೆ ತರಲೇಬಾರದು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ತರಲೇಬಾರದು ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಳಕು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಾಣ ಹರಿವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಬೀದಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಶುದ್ಧ ದೇಶೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕದೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೂಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಬಾಹ್ಯ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ತರುವುದು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳಂತೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಬಹುದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಚಲನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಡಬಾರದು?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು.
ಈಶಾನ್ಯವು, ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ, ದೈವಿಕ ವಲಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು: ಭಗವಾನ್ ಕುಬೇರ (ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ) ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಒಳಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು: ಸೂರ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ದಿಕ್ಕು. ಶನಿ (ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಳುವ ಶನಿ) ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಅಪಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ
ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆ
ಈ ಪವಿತ್ರ ವಲಯಗಳು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ (ದೇವತೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ). ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ, ಈ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮಿತಿ: ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಪ್ಪಲಿ ಇಡಲು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಯಾವುದು?
ನೈಋತ್ಯ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ ಹೋಗಲಾಡಿ ಮನೆ-ಮನ ಎರಡಲ್ಲಿಯೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣಬಹುದು.