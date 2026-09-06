ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಸೈಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ಅದು ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟು ವೇಕ್' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಬಟನ್ ಬಳಸದೆಯೇ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅರೆಕ್ಷಣವೂ ಫೋನ್ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹುತೇಕರದ್ದು. ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಉಪವಾಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೇನೋ, ಆದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರೇ ಹಲವರು. ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರದಿದ್ದರೂ, ಯಾರಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತಾ ಎಂದು ನೋಡುವ ಗೀಳು ಹಲವರದ್ದು. ಇನ್ನು ರೀಲ್ಸ್ ದಾಸರಾದವರ ವಿಷ್ಯವಂತೂ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಇಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್-ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಪದೇ ಪದೇ ಸೈಡ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಟನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂದ್ರೂ ಕನಿಷ್ಠ 100-500 ಬಾರಿಯಾದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್-ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಈಗ ಸೈಡ್ ಬಟನ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್-ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬಟನ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇರಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ
- ಅಲ್ಲಿ ನೀವು Raise to wake ಎಂದು ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದರೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- ಬಳಿಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ Raise to wake ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ
- ಅದರ ಕೆಳಗೆ Double tap to wake or turn off screen wen device is locked ಎಂದೂ ಅದರ ಕೆಳಗೆ Wake Lock screen for notification ಎಂದೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ.
- ಕೆಲವು ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ಕೇವಲ Double tap to wake ಎಂದೂ, ಮೂರನೆಯದ್ದು Keep screen on while viewing ಎಂದೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಮೊದಲ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
- ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಆನ್-ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಬಟನ್ ಬಚಾವಾಗುತ್ತದೆ.