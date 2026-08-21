ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿಯಾಯ್ತಾ? ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ನಿಂದ ರುಚಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಾ? ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲಾಗದೆ ಬಿಸಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ರೆ..
ಅಡುಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ರುಚಿ ನೋಡಿದಾಗ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಬಿಸಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿಸಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
1. ನಿಂಬೆರಸ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್:
ಹುಳಿ ಉಪ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಕೆಲವು ಹನಿ ನಿಂಬೆರಸ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕದಿದ್ದರೂ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ತಾಗದಂತೆ ರುಚಿಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಕೆನೆ:
ಗ್ರೇವಿ ಪಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಎರಡು ಚಮಚ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಉಪಾಯ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಉಪ್ಪಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ರೀಮಿ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
3. ಹಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತುಂಡುಗಳು (Raw Potato):
ಗ್ರೇವಿ ಅಥವಾ ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ, 10-15 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಷ್ಟವು ಗ್ರೇವಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು.
4. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಗಳು:
ಚಪಾತಿಗೆ ಕಲೆಸುವ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಈ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಗಳು ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಇವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು.
5. ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ:
ಹಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
6. ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು: ನಾನ್-ವೆಜ್ ಗ್ರೇವಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ದಪ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಚ್ ಫ್ಲೇವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
7. ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ:
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
8. ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
ಖಾರ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಹನಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಿಹಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
9. ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಆದರೆ… ಗ್ರೇವಿ ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಆಲೂ ಫ್ರೈ) ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿ ತುಂಡುಗಳು, ಬೇಯಿಸಿದ ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.
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