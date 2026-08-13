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- ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಿದ್ರೂ ಅಡುಗೆ ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ರುಚಿ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? ಪಾತ್ರೆ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ
ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಿದ್ರೂ ಅಡುಗೆ ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ರುಚಿ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? ಪಾತ್ರೆ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ
Importance of cookware in cooking: ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಫುಡ್ ಈಗ ಮೊದಲಿನಂತೆ 'ಕಿಕ್' ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರುಚಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ.
ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು
ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು
ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಬದಲಾಗಲು ಕೇವಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀವು ಬಳಸುವ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು (Cookware) ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು!
ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ?
ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ?
ಸರಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಅಡುಗೆಯ ಅನುಭವವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಖವು (Heat) ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಮನಾಗಿ ಹರಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರವು ಬೇಯುವ ರೀತಿ ಅಂತಿಮ ರುಚಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯುವುದು ಇಲ್ಲಿ
ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯುವುದು ಇಲ್ಲಿ
ಗರಿಗರಿಯಾದ ಪನಿಯಾರ (Paddu)
ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಪಡ್ಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಸಮನಾಗಿ ಬೇಯುವ ಉತ್ತಪ್ಪಂ
ಸಮನಾಗಿ ಬೇಯುವ ಉತ್ತಪ್ಪಂ
ಉತ್ತಪ್ಪಂಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಸೀದುಹೋಗದೆ ಅಥವಾ ಹಸಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಸಮನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ.
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಗ್ಗರಣೆ (Tadka)
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಗ್ಗರಣೆ (Tadka)
ಅಡುಗೆಯ ಪ್ರಾಣವಾದ ಒಗ್ಗರಣೆಯು ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಅಡುಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಘಮ ಮತ್ತು ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಾತ್ರೆಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ
ಪಾತ್ರೆಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ
ಇವುಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತೆ ಕಂಡರೂ, ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇವಲ ಮಸಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬಲ್ಲದು.
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