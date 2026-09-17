Chicken Storage Tips: ಚಿಕನ್ ಖರೀದಿಸಿ ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕೇ? ಕಚ್ಚಾ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು, ಫ್ರಿಜ್‌ನ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

ಚಿಕನ್ ಖರೀದಿಸಿ ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ?

ಚಿಕನ್ ಖರೀದಿಸಿ ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಚಿಕನ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಖರೀದಿಸುವವರು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಫ್ರಿಜ್‌ನ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

ಕಚ್ಚಾ ಚಿಕನ್ ಇಡುವ ಫ್ರಿಜ್‌ನ ತಾಪಮಾನ 5°C ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಬಳಸಿ ನಿಜವಾದ ತಾಪಮಾನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಫ್ರಿಜ್ ಅನ್ನು ಪದೇಪದೆ ತೆರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಿನ ಶೆಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಸೀಲ್ ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ಏರ್‌ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಕಚ್ಚಾ ಚಿಕನ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬಹುದು?

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ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ 1–2 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಥೈಸ್, ವಿಂಗ್ಸ್, ಡ್ರಮ್‌ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿಕನ್‌ಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಫ್ರೀಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸೀಲ್ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಚಿಕನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಬಹುದು; ಆದರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆರೆದ ನಂತರ ಬೇಗ ಬಳಸಬೇಕು.

ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತಾ?

ಇಲ್ಲ. ಮಸಾಲೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿಕನ್‌ನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ 2 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಬೇಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು?

ಸೀಲ್ ಸರಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ಏರ್‌ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬಿ, ಕ್ಲಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಥವಾ ಜಿಪ್‌ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಬರೆಯಿರಿ.

ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಹೇಗೆ ಕರಗಿಸಬೇಕು?

ಚಿಕನ್ ಕರಗಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲೇ ಇಡುವುದು. ಕೆಳಗಿನ ಶೆಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಬೇಗ ಕರಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೇಯಿಸಿ. ಕೋಣೆಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಕರಗಿಸಬೇಡಿ.

ಕ್ರಾಸ್-ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕಚ್ಚಾ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ಕೆಳಗಿನ ಶೆಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಚಿಕನ್‌ನ ದ್ರವ ಇತರ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಚಿಕನ್‌ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರು-ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಚಿಕನ್ ಮುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಎರಡನ್ನೂ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ನಂತರ ಕಚ್ಚಾ ಚಿಕನ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಚಿಕನ್ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ?

ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಚಿಕನ್‌ನ ವಾಸನೆ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಗಮನಿಸಿ. ಹುಳಿ ಅಥವಾ ಅಸಹಜ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಜಿಗುಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಮಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಸೆಯುವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ.