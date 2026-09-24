ಪುಲಾವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ತಳ ಸೀದುಹೋಯ್ತಾ? ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್
Cleaning Hacks: ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ತಳ ಹಿಡಿದು ಸೀದುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ತಳ
ಪಲಾವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ತಳ ಹಿಡಿದು ಸೀದುಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವೆ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು-ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು (ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್) ಬಳಸಿ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನಗಳು ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಉಜ್ಜುವ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
1. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನೀರು (ಗಾಢವಾದ ಕಲೆಗಳಿಗೆ):
• ಕುಕ್ಕರ್ನ ಸುಟ್ಟ ಭಾಗ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ 1-2 ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ.
• ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚದೆ, ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ.
• ನೀರು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ, ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.
2. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಟ್ರಿಕ್:
• ಕುಕ್ಕರ್ನ ಸುಟ್ಟ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸೇರಿಸಿ.
• 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ, ನಂತರ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸಿಡ್ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಯನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
• ಆಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
3. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರು (ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿಗೆ):
• ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ 2-3 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಮತ್ತು 2-3 ಚಮಚ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು (ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್) ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
• 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
• ನೀರು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ತಳ ಹಿಡಿಯೋದ್ಯಾಕೆ?
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಉರಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಆಹಾರ ಸೀದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ ತಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟಾಗ ಗಮನವಿರಲಿ. ಪುಲಾವ್ ಅಥವಾ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ತಳ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.