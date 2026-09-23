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- ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮುಟ್ಟೋ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ.. ಇಲ್ಲವೆಂದ್ರೆ ಕಾದಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬಂಜೆತನದ ಆಪತ್ತು!
ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮುಟ್ಟೋ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ.. ಇಲ್ಲವೆಂದ್ರೆ ಕಾದಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬಂಜೆತನದ ಆಪತ್ತು!
BPA chemical in receipts: ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್, ಎಟಿಎಂ ರಸೀದಿ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಲ್ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಲ್ಲವು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ
ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್, ಎಟಿಎಂ ರಸೀದಿ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಲ್ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಲ್ಲವು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ‘ಥರ್ಮಲ್ ಪೇಪರ್’ (Thermal Paper) ರಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವುದು?
ರಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವುದು?
ನಾವು ನಿತ್ಯ ಮುಟ್ಟುವ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂ ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಬಿಲ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಗದಗಳಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ‘ಥರ್ಮಲ್ ಪೇಪರ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷರಗಳು ಮೂಡಿಬರಲು ಈ ಕಾಗದಗಳ ಮೇಲೆ 'BPA' (ಬಿಸ್ಫೆನಾಲ್-ಎ) ಅಥವಾ 'BPS' (ಬಿಸ್ಫೆನಾಲ್-ಎಸ್) ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಲೇಪನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ, ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕವು ನೇರವಾಗಿ ದೇಹ ಹಾಗೂ ರಕ್ತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಸಾಯನಿಕವು ದೇಹವನ್ನು ಸೇರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (High BP) ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ (Diabetes) ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಬಂಜೆತನದ ಸಮಸ್ಯೆ (Infertility): BPA ರಾಸಾಯನಿಕವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂದಿ, ಬಂಜೆತನ ಕಾಡಬಹುದು.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ: ಈ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ
ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೈಯಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹರಿದು ಕೊಡುವ ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು (ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು) ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಥರ್ಮಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರು ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೈಗವಸು (Gloves) ಧರಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ: ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುವ ಬಿಲ್ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ (SMS), ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಲ್ ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೈಗವಸು ಧರಿಸಿ: ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಸೀದಿ ಮುಟ್ಟುವವರು ಹತ್ತಿಯ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು: ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಡಿ: ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಟಿಎಂ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಥವಾ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆಟವಾಡಲು ನೀಡಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕೋಮಲ ಚರ್ಮವು ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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