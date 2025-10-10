ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
Vitamin Deficiency Symptoms: ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಾಸ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಅನೇಕ ಸಂಕೇತ ನೀಡುತ್ತೆ
ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಾಗ, ದೇಹವು ಅನೇಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯನ್ನು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ದೇಹದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಆಯಾಸ, ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ನರಮಂಡಲಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ನರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ನರಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ . ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಹಠಾತ್ ರಾತ್ರಿ ಬೆವರುವಿಕೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ದಣಿವು ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ ಭಾವನೆ.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆ.
ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ.
ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ.
ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಅಶಾಂತಿ.
ಚರ್ಮದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ.
ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ.
ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಅಥವಾ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ.
ಈ ಲಕ್ಷಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಾಸ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯು ನರ ಹಾನಿ, ಮೆಗಾಲೊಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು
*ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
*ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಕೋಳಿ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಬಲವರ್ಧಿತ ಆಹಾರಗಳಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ .
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
*ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿ 12 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
*ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ 12 ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.