Pomegranate for Diabetics: ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಾಧಿಸುವ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಧುಮೇಹ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ, ಏನೂ ತಿನ್ನದಿದ್ರೂ ಇನ್ನೆಂಥದ್ದೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳೆದ ಆಹಾರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳೆದ ಆಹಾರಗಳು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ತಿನ್ನಲು ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣು ಯಾವುದು?
ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮಧುಮೇಹ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು?, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಅದು ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದಂತೆ. ಅವರು ತಿನ್ನುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ತಿನ್ನಲು ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಏಕೆ ಎಂದು ಹಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದು ಆ ಹಣ್ಣು?
ಈ ಹಣ್ಣು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಿನ್ನಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹಣ್ಣು. ಹೌದು, ದಾಳಿಂಬೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದಾಳಿಂಬೆಯ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ (GI) ಕೇವಲ 40-50 ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇತರ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ತ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ರೋಗಗಳು ಸಹ ತಡೆಗಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
*ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನು ತಿಂಡಿ(snack)ಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
*ಇದನ್ನು ಉಪಾಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
*1 ಕಪ್ (100 ಗ್ರಾಂ) ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು 15 ಗ್ರಾಂಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
Disclaimer:ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.