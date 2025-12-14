ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಓಝೆಂಪಿಕ್ (Ozempic) ನಂತಹ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳು ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಓಝೆಂಪಿಕ್ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಡೋಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ, ಹಾಗೂ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತರ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಔಷಧ ಓಝೆಂಪಿಕ್ (Ozempic) ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಓಝೆಂಪಿಕ್ನಿಂದ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ಓಪ್ರಾ ವಿನ್ಫ್ರೇ, ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಇತರ ಔಷಧಿಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಈಗ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಔಷಧ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣ ಮೂಡಿದೆ. ಓಝೆಂಪಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಓಝೆಂಪಿಕ್ (Ozempic) ಎಂದರೇನು?: Ozempic ಎಂಬುದು ಸೆಮಾಗ್ಲುಟೈಡ್ (Semaglutide) ಎಂಬ ಔಷಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಟೈಪ್-2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ (type-2 diabetes) ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಧುಮೇಹದ ಔಷಧಿ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಔಷಧ ಕಂಪನಿ ನೋವೋ ನಾರ್ಡಿಸ್ಕ್ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಔಷಧಿಯು ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ 8 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 3 ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು: ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಓಝೆಂಪಿಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓಝೆಂಪಿಕ್ನ 3 ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
0.25 MG - ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2,220 ರೂ.
0.5 MG - ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2,542 ರೂ.
1 MG - ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2,754 ರೂ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಮೌಂಜಾರೊ (ಟಿರ್ಜೆಪಟೈಡ್): ಮೌಂಜಾರೊ GIP + GLP-1 ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಟೈಪ್-2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವೆಗೋವಿ (ಸೆಮಾಗ್ಲುಟೈಡ್) ಮೂಲಕ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಇದು ಸೆಮಾಗ್ಲುಟೈಡ್ನ ಹೈ-ಡೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಈ ಜನರು ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು, ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಜಠರಗರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವವರು ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇವು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.