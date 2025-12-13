Stop Using Your Phone While Eating: ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
Stop Using Your Phone While Eating: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ
ಊಟದ ಸಮಯ ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದಲ್ಲ, ಇದು ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಐ ಕಾಂಟೆಕ್ಟ್ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಲು, ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ಮುಖಭಾವಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಾತು ವಿಳಂಬ (Speech Delay): ಮಗು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ, ಈ ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಾತು ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಊಟದ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ
2. ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಸಮಸ್ಯೆ
ಮಕ್ಕಳಂತೆ ವಯಸ್ಕರು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಅತಿಯಾದ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆ: ತಿನ್ನುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವುದು ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಅತಿಯಾದ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಯಾಪಚಯ ಸಮಸ್ಯೆ: ಭಾಗದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದಿರುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿ ಚಯಾಪಚಯ (Metabolism) ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
3. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅಪಾಯ
ತಿನ್ನುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದು ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ (Insulin Resistance) ವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಗಮನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಏರಿಕೆ ಆಗಬಹುದು. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಿನ್ನುವಾಗ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
4. ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಮುಕ್ತ ಊಟ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಟಿವಿಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ನೋಡದ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.