18-20 ಗಂಟೆ ಉಪವಾಸ… ಇದೇನಾ 51ರ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಲುಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
Sonali Bendre: ಪ್ರೀತ್ಸೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಸೆಳೆದ ಚೆಲುವೆ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಗೆ ಈಗ 51 ವರ್ಷ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೂ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ನಟಿ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ 22ರ ಹರೆಯದ ಚೆಲುವೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ. ಏನಿದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ
ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? 90 ರ ದಶಕದ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ‘ಪ್ರೀತ್ಸೆ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಆಗಿ ಹತ್ತಿರವಾದವರು. ಸೋನಾಲಿ ಇಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಗೆ ಈಗ 51 ವರ್ಷ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 50 ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ, ನಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ 22ರ ಹರೆಯದ ಚೆಲುವೆಯಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಲು ಕಾರಣವನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತರದ ಜೀವನ ಹೀಗಿದೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೋನಾಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತರ ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾನು 18-20 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ Intermittent Fasting ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಊಟ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಊಟವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಟಿ ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿದೆ?
- ಉಪವಾಸ ಅವಧಿ: 18 ರಿಂದ 20 ಗಂಟೆಗಳು
- ಊಟ ಅವಧಿ: 4 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳು
- ದಿನಕ್ಕೆ 1.5 ಊಟ (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 2)
- ಸೋನಾಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ.
Intermittent Fasting ಎಂದರೇನು?
Intermittent Fasting ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಎಂದರೇನು? ಜನರು ಇದನ್ನು ಕಠಿಣ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಎಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು. ಇದು ನೀವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಉಪವಾಸದ ನಂತರ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಆಹಾರ, ಅಥವಾ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಉಪವಾಸದ ನಂತರ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋನಾಲಿ 18-20 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:
- ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
- ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
- ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
- ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು?
ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಈ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:
- ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದರೆ
- ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಾಲುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ
- ಹಿಂದೆ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ
- ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ
- ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಸಿ
ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ದಣಿವು ಅನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆಯ ರುಟೀನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಲೈಫ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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