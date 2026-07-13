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- ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಾಗ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್
ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಾಗ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್
Fertility and dental hygiene: ನೀವು ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಗೊತ್ತೇ? ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೌಖಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಫಲವತ್ತತೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೇನು?
ಮೌಖಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಫಲವತ್ತತೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೇನು?
ಮಗು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವ (Baby Planning) ದಂಪತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ (Fertility) ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹೌದು, ಮೌಖಿಕ ಶುಚಿತ್ವದ ಕೊರತೆಯು ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.
ಡಾ. ಸಾಂತ್ವನ ಪಯಾಸಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೊದಲು ದಂತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಫಲವತ್ತತೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೇನು ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
1. ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆ (Inflammation vs Fertility)
1. ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆ (Inflammation vs Fertility)
ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಸಡುಗಳ ಊತ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ರೀತಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತವು (Inflammation) ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ಪುರುಷರ ವೀರ್ಯಾಣು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
2. ಪುರುಷರ ವೀರ್ಯಾಣು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪುರುಷರಿಗೂ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಸಡಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ (Periodontal disease) ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆಯು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಂದೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವವರು ಕೂಡ ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
3. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
3. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ನಂತರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಸಡುಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ಅವು ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
4. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
4. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್-ರೇ (X-ray) ತೆಗೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಶಿಶುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಗುವಿನ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವವರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ 5 ಟಿಪ್ಸ್
ಮಗುವಿನ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವವರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ 5 ಟಿಪ್ಸ್
ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ: ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುವ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ: ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ.
ಫ್ಲಾಸಿಂಗ್ (Flossing) ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ: ಹಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ ಆಹಾರ ತೆಗೆಯಲು ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಬದಲಿಗೆ 'ಫ್ಲಾಸ್' ಬಳಸಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ: ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳ ಬಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ.
ತಪಾಸಣೆ: ಒಸಡಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಗುವಿನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ದಂತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
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