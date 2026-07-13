ದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಕಲೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ… ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲೆ ಮಾಯ
Pillow cleaning Tricks: ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಬೆವರು ದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ದಿಂಬಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಕಲೆ ಆಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ದಿಂಬಿನ ಮೇಲಿನ ಕಲೆ
ದಿಂಬು ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ದಿಂಬನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದು ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾಸನೆಯು ಬೆವರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಹಳದಿ ಕಲೆ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.
ದಿಂಬು ಏಕೆ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ?
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂಲರ್ಗಳು ಸಹ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿದಿನ ದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಬೆವರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ದದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ದಿಂಬನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ದಿಂಬನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಲೇಬಲ್ ಓದಲು ಮರೆಯದಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವ ವಿಧಾನ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತೊಳೆಯಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಲೇಬಲ್ ಓದಿ.
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬಹುದೇ?
ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ, ದಿಂಬುಗಳು ತುಂಡಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಷೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಅಥವಾ ಎರಡೂ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೇ ಇರಬಹುದು.
ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ದಿಂಬಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಕಲೆಗೆ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಬಳಿಕ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ದಿಂಬನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ
ತೊಳೆದ ನಂತರ, ದಿಂಬನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ತೇವಾಂಶವು ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ದಿಂಬನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.
ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಟಿಪ್ಸ್:
ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಬಳಸಿ. ನಂತರ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ದಿಂಬನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
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