ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮವೊಂದೇ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನೀಡಲಾರದು. ಜಪಾನಿಯರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 'ಹರಾ ಹಚಿ ಬು' ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ 100% ತುಂಬುವವರೆಗೆ ತಿನ್ನದೆ, ಕೇವಲ 80% ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ರ: ಜಪಾನಿನ 'ಟವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್' ಥೆರಪಿ - ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಇಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಡಯಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ದೇಹದ ಭಂಗಿ (Posture) ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ 'ಟವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಥೆರಪಿ' (Japanese Towel Exercise).
ಏನಿದು ಟವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಥೆರಪಿ?
ಇದನ್ನು ಜಪಾನಿನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತಜ್ಞ ಡಾ. ತೋಶಿಕಿ ಫುಕುತ್ಸುಡ್ಜಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತ ಬೊಜ್ಜು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಮೂಳೆಗಳು (Pelvic bones) ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಹಜ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಿಗಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:
ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಟವಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು 4 ಇಂಚು ದಪ್ಪವಿರುವಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ.
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಲಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಗೆ, ಅಂದರೆ ಹೊಕ್ಕಳಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಟವಲ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚಾಚಿ, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಇರಿಸಿ (V ಆಕಾರ).
ಕೈಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿ, ಹಸ್ತಗಳು ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೈಗಳ ಕಿರುಬೆರಳುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತಾಕುತ್ತಿರಲಿ.
ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?
ಪೋಸ್ಟರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ (Posture Correction): ದಿನವಿಡೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಇದು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ (Metabolism): ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
ನಮ್ಯತೆ (Flexibility): ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ: ಈ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೌನ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಪಾನಿಯರ 'ಹರಾ ಹಚಿ ಬು' ರಹಸ್ಯ:
ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮವೊಂದೇ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನೀಡಲಾರದು. ಜಪಾನಿಯರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 'ಹರಾ ಹಚಿ ಬು' ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ 100% ತುಂಬುವವರೆಗೆ ತಿನ್ನದೆ, ಕೇವಲ 80% ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅವರ ಸುಂದರ ಕಾಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್.
ತಜ್ಞರ ಕಿವಿಮಾತು:
ಯಾವುದೇ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಯೋಗವು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪವಾಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಟವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಥೆರಪಿಯು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ಇದು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ (Balanced Diet) ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ನಡಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಬೆನ್ನುನೋವು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸಕರ (Physiotherapist) ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ, ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವಲ್ಲ. ಇಂದೇ ಈ ಸರಳ ಟವಲ್ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ! ಜೊತೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆ ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ!